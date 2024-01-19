Москва, 19 января, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Стабильный показатель уровня доверия к президенту РФ Владимиру Путину говорит о том, что, россияне чувствуют результат работы главы государства, несмотря на многие вызовы, с которыми сталкивается Россия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 19 января.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

«Здесь достаточно стабильный, высокий уровень доверия президенту, поддержки президента на протяжении многих-многих лет. Собственно, наверное, это говорит, действительно, об одобрении людьми того, что делает президент, и говорит о том, что при наличии неизбежных каких-то проблем люди всё-таки чувствуют на себе результаты этой работы. Они чувствуют поступательное движение в развитии страны», — сказал он.

По его словам, развитие России удается обеспечивать зачастую благодаря круглосуточной работе.

Несмотря на антироссийские санкции и пандемию коронавируса, России удаётся обеспечивать поступательное развитие страны, однако цифры это не главное, отметил Песков.

Как передавало ИА Регнум, недавние результаты опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), показали, что Путину доверяют 79% граждан РФ, его деятельность положительно оценивает 81%.

Так, согласно результатам опроса, о доверии главе российского государства заявили 79% респондентов, 12% придерживаются противоположного мнения.

Деятельность российского лидера на посту президента положительно оценивает 81% опрошенных, недовольны его работой 9%.

Опрос был проведен 12–14 января 2024 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.