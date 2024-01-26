Вашингтон, 26 января, 2024, 05:10 — ИА Регнум. Законопроект о контроле на южной американской границе, над которым в настоящее время работает сенат Конгресса США, не имеет смысла, написал бывший глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница Мексики и США

Он отметил, что Соединённых Штаты оказались в серьезной беде из-за фальсифицированных выборов и открытых границ.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря телеканал NBC News проинформировал, что в сенате США демократы и республиканцы не смогли договориться в ходе рассмотрения законопроекта о защите американской границы и борьбе с миграционным кризисом, чтобы согласовать запрос Белого дома на выделение дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

12 января стало известно о том, что национальная гвардия штата Техас взяла под контроль участок федеральной границы США и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Это произошло в городе Игл-Пасс, через который нелегальные мигранты попадают в страну.

16 января Дональд Трамп пообещал, что в случае своей победы на президентских выборах США в 2024 году он планирует закрыть южную границу страны. Он пояснил, что уровень депортации мигрантов из Соединённых Штатов должен достигнуть показателей времен администрации 34-го президента Дуайта Эйзенхауэра, возглавлявшего государство с 1953 по 1961 годы.