Вашингтон, 26 января, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Национальный комитет Республиканской партии США (RNC) может объявить бывшего главу Белого дома Дональда Трампа кандидатом от республиканцев на выборах президента США в 2024 году, говорится в проекте соответствующей резолюции, которую обнародовал комитет.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Документ подготовили после победы политика на партийных собраниях в штате Айова и на праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Газета Dispatch предположила, что RNC может рассмотреть резолюцию по Трампу на предстоящем собрании партии, которое пройдёт в городе Лас-Вегасе (штат Невада) на следующей неделе.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января вице-президент США Камала Харрис призналась, что у неё вызывает страх мысль о возможной победе Трампа на президентских выборах. Она подчеркнула, что хочет провести кампанию, которая бы позволила не допустить избрания республиканца.

23 января глава Белого дома Джо Байден выразил уверенность в том, что кандидатом на пост президента от Республиканской партии станет Трамп. Он также назвал ставки на предстоящих выборах как никогда высокими.

24 января журналисты спросили Дональда Трампа о том, кого он видит в качестве кандидата на пост вице-президента США. Он ответил, что думает о сенаторе от штата Южная Каролина Тиме Скотте. Трамп уточнил, что этот политик долгое время был его другом.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.