Вашингтон, 24 января, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп рассматривает сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта в качестве своего потенциального вице-президента. Об этом он рассказал во вторник, 23 января, в эфире The Howie Carr Show.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Он тот парень, на которого я смотрю… Он замечательный парень, долгое время был моим другом», — сказал Трамп, не дав при этом чёткого ответа на вопрос о потенциальном вице-президенте.

Напомним, что Тим Скотт, претендовавший на выдвижение в кандидаты на пост президента США от Республиканской партии, 12 ноября объявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру Дональда Трампа.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре Трамп в ходе интервью программе «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона» не исключил, что бывший ведущий телекомпании Fox News Такер Карлсон может стать кандидатом на пост вице-президента США в случае победы республиканца на президентских выборах, которые пройдут в ноябре 2024 года. Трамп отметил, что у Карлсона многочисленная аудитория, которая после его громкого ухода с Fox News только увеличилась.