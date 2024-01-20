Москва, 20 января, 2024, 21:34 — ИА Регнум. Мины, обнаруженные экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по периферии Запорожской АЭС, представляют угрозу только для диверсантов, заявил 20 января постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Сурен

Как сообщало ИА Регнум, ранее МАГАТЭ выпустило специальное заявление, в котором было отмечено, что эксперты агентства обнаружили новые мины на периферии территории ЗАЭС. Мины были установлены по периметру станции в закрытой буферной зоне, недоступной для оперативного персонала ЗАЭС, подобные мины ранее были обнаружены также осенью 2023 года, добавили в МАГАТЭ. Эксперты считают, что размещение мин противоречит стандартам безопасности агентства.

«Ничего чрезвычайного в наличии мин нет. Это нормальное средство защиты станции от нападений и диверсий. Мины расположены между внешним и внутренним ограждениями станции. Это закрытая буферная зона. Персонал станции туда не заходит. Мины представляют собой угрозу только для крыс, ворон и потенциальных диверсантов», — написал Ульянов в своём Telegram-канале.

В соответствии с Конвенцией о физической защите ядерных объектов администрация станции сама определяет меры по ее защите, напомнил постпред. Он отметил, что глава агентства Рафаэль Гросси ранее заявлял: ЗАЭС должна быть надежно защищена от нападений и диверсий. Обнаружив мины впервые, летом 2023 года, эксперты МАГАТЭ признали, что опасности для станции и персонала они не представляют, так что и новая находка «никак не тянет на сенсацию», добавил Ульянов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 11 января российские военные обнаружили неразорвавшиеся снаряды ВСУ в районах перехода инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Несмотря на наличие этих снарядов, безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ было обеспечено в полном объёме.