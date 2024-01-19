Вена, 20 января, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили новые мины на периферии территории Запорожской АЭС. Об этом сообщается в заявлении организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

Мины были установлены по периметру ЗАЭС в буферной зоне, где ранее подобные уже были обнаружены осенью 2023 года.

«Это закрытая зона, недоступная для оперативного персонала станции», — пояснили в организации.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января российские военные обнаружили неразорвавшиеся украинские снаряды в районах перехода инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Было обеспечено безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ, несмотря на наличие не разминированных снарядов.

В Минобороны добавили, что на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей у населённого пункта Каменское с 6:00 до 18:00 действовал режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.