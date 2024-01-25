Москва, 25 января, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Визажистка, работавшая на концерте группы «Би-2», пожаловалась, что подверглась домогательствам со стороны участника рок-группы 53-летнего Шуры (Александр Уман настоящее имя). Девушка опубликовала разоблачающее видео в TikTok.

Кадр из соцсетей

«Сначала ты радуешься, что работаешь гримером группы «Би-2». Но после…» — прокомментировала ролик гримёрша.

На видео девушка сначала загримировала Шуру, после этого музыкант подписал ей бейдж и назвал очень красивой. Далее в ролике он что-то шептал девушке на ухо. В комментариях к ролику в соцсети интернет-пользователи решили уточнить, не было ли это предложением уединиться после концерта. На это там же в комментариях девушка ответила: «Конкретные предложения». Она также написала, что на ухо не шепчут просто так.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3862530" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Видео спровоцировало дискуссию в комментариях. Одни осуждали поведение музыканта. Другие писали, что это очень страшно. Некоторые интернет-пользователи спрашивали визажиста, как она это переживала. Помимо этого, подписчики сообщали, что им всё ясно, и на «Би-2» больше не стоит ходить.

Участников группы «Би-2», которые уехали из России и проживают в разных точках мира, в частности в Дубае и Испании, задержали в Таиланде 25 января за проведение концертов без разрешения на работу. Ночь музыканты провели в полицейском участке. Теперь они должны будут заплатить штраф, размер которого определит суд.

Позднее появилось видео, на котором участников группы вели в автобус местные правоохранители.

В мае 2023 года сообщалось, что сбежавший в Израиль солист «Би-2» Егор Бортник (Лёва «Би-2», физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявил, что больше не вернётся в Россию. При этом сообщалось, что часть гонораров артисты отправляют в помощь Украине.