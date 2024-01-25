Бангкок, 25 января, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Видеозапись задержания участников группы «Би-2» после концерта на таиландском острове Пхукет 25 января оказалась в распоряжении ИА Регнум.

Pavel Kashaev/Global Look Press

На кадрах видно, как участников группы вели в автобус местные правоохранители. Они также не пустили в него сопровождающих музыкантов людей.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 января стало известно, что участников группы «Би-2» задержали на Пхукете за проведение концертов без разрешения на работу. После этого участники музыкального коллектива, которые провели ночь в полицейском участке, должны будут заплатить штраф, размер которого должен определить суд. Полиция Таиланда пришла в гримёрку «Би-2» после концерта.

Телеканал RT 20 декабря 2023 года сообщил, что группа «Би-2» из-за отсутствия концертов в России довольствуется небольшими выступлениями в Таиланде, Турции, Польше, Литве и Латвии, требуя по 100 тыс. евро за свои выступления.

В мае 2023 года солист группы Егор Бортник (Лёва «Би-2», физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявил, что не вернётся в Россию. А в апреле 2023 года стало известно, что «Би-2» отправляет часть своих доходов в помощь Украине.