Москва, 25 января, 2024, 14:28 — ИА Регнум. На купянском направлении ВСУ за сутки потеряли 40 военных, на краснолиманском — 270 человек, сообщил 25 января на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

На купянском направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районах сёл Макеевка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области.

«Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства», — сказал Конашенков.

На краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах сёл Ямполовка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.

«Потери противника составили до 270 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин и 20 автомобилей», — сообщил официальный представитель Минобороны.

Конашенков также сообщил, что на донецком направлении российские военные отразили три атаки в районе села Клещеевка в ДНР. Также в районе Клещеевки и села Красное в ДНР они нанесли удар по 22-й и 92-й механизированным бригадам ВСУ. Украинская армия потеряла до 310 военных, четыре танка, четыре боевые бронемашины и семь автомобилей.

На южнодонецком направлении украинская армия за сутки потеряла 130 военных, танк, две БМП, три автомобиля, САУ «Гвоздика», гаубицу «Гиацинт-Б» и станцию радиоэлектронной борьбы.

На херсонском направлении — 45 военных, «Гвоздику», американскую артсистему М777 и боевую машина РСЗО «Град», на запорожском — 130 военных, танк, четыре пикапа, Krab, боевую машину РСЗО RM-70 Vampire, «Гвоздику» и гаубицу Д-20.