Москва, 25 января, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Российские военные улучшили свои позиции на донецком направлении, за минувшие сутки бойцы отразили три атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 25 января официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю», — заявил генерал-лейтенант.

Потери украинской армии на этом направлении за сутки составили до 310 военных. Помимо этого, российские бойцы ликвидировали четыре танка, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы за минувшие сутки российские военные поразили боевую машину реактивной системы залпового огня М270 «MLRS» американского производства, артиллерийсккю систему М777 американского производства, САУ «Акация», орудие Д-20, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также два склада с боеприпасами.

В ведомстве также сообщили, что в районе населённого пункта Клещеевка в ДНР отразили три атаки штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ.

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