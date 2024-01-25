Москва, 25 января, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Российские военные захватили блиндаж в тылу ВСУ и пленили украинского офицера, пришедшего туда, не зная о случившемся. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Лева, сообщили в Министерстве обороны.

Кадр из видео Военнослужащий с позывным Лева

Заместитель командира взвода рассказал, как однажды со своей группой пробрался в тыл ВСУ.

«Запрыгнули в тыл к противнику. Так получилось, что к нам пришёл их непосредственный начальник. Но они не ожидали, что мы там окажемся. Он шёл один, без охраны, с пистолетом просто. Вольготно. И он пришёл к нам в руки», — рассказал Лева.

Украинский офицер начал оказывать сопротивление.

«Он, скорее всего, возможно, думал, что это какие-то его люди, которые не слушаются. Начал кричать, за оружие хвататься», — рассказал военный.

Захватив офицера в плен, Лева и его боевой товарищ Луч отправились посмотреть, откуда он пришёл. Они обнаружили в лесу хорошо оборудованную огневую точку ВСУ: в небольшом окопе находились четыре-пять человек или отделение.

«Немножко потрепали им нервы гранатами, постреляли и оттянулись», — рассказал Лева и добавил, что украинские военные активно оборонялись.

Лева и Луч вернулись, приведя с собой подкрепление, и захватили украинских военных в плен. Они заняли господствующую высоту, отсекли это подразделение, чтобы оно не могло нанести удар по российским бойцам с правого фланга.

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Как передавало ИА Регнум, в Минобороны 20 января сообщили о героических действиях в зоне спецоперации наводчика-оператора танка рядового Ивана Семёнова и о том, как он вынудил к бегству ВСУ. Он под обстрелом уничтожил две долговременные огневые точки ВСУ.

В этом бою украинское подразделение понесло большие потери, а российские мотострелки при поддержке танкистов штурмом захватили опорный пункт ВСУ. Украинские военные бежали с поля боя в глубь подконтрольных им территорий.