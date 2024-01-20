Москва, 21 января, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Наводчик-оператор танка ВС РФ рядовой Иван Семёнов успешно действовал в ходе наступательной операции на позиции ВСУ совместно с другими экипажами, вынудив к бегству украинских боевиков, сообщили в Минобороны.

mil.ru Российские танки

«Умело управляя вверенной ему техникой и несмотря на вражеские артиллерийские и миномётные обстрелы, Иван вёл огневое поражение противника совместно с другими экипажами. Прицельным огнём российских танкистов были уничтожены две долговременные огневые точки и большое количество пехоты врага», — отметили в ведомстве.

В ходе боя противник потерял большое количество личного состава, в то время как российские мотострелки при поддержке танкистов штурмом овладели опорным пунктом ВСУ. Остатки боевиков сбежали с поля боя вглубь подконтрольных им территорий, добавили в Минобороны РФ.

По уточнённой информации, экипаж танка рядового Семёнова выполнял боевую задачу по огневой поддержке российских войск, ведущих наступление на позиции ВСУ. При передвижении по местности российские бойцы столкнулись с тщательно подготовленной эшелонированной обороной украинцев.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель командира взвода Вооружённых сил России из Бурятии Иван Калашников в одиночку выгнал 12 штурмовиков ВСУ. По словам российского военнослужащего, боевики ворвались в опорник российских войск, который обороняли шестеро солдат, трое из них получили ранения, ещё двое защищали фланги.

Калашников рассказал, что ему пришлось выйти в открытый бой, чтобы не подпустить противника. Боевиков закидали гранатами, враг отступил. Российский боец подчеркнул, что все его сослуживцы не собирались отступать. За этот подвиг Калашникова удостоили награды «Золотая Звезда» Героя России, а его принимавших участие в бою товарищей отметили орденами Мужества.