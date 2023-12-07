* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 7 декабря, 2023, 18:50 — ИА Регнум. В реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, внесена американская RAND Corporation (организация, признанная в РФ нежелательной). Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба Министерства юстиции РФ.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Минюст России

«Минюстом в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включена иностранная неправительственная организация RAND Corporation («РЭНД корпорейшен»), США», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что ЦРУ США принимает участие в американских военно-биологических программах, в том числе через корпорацию RAND, которая с помощью искусственного интеллекта планирует крупномасштабные биологические атаки.

Кириллов отметил, что в распоряжении Минобороны имеется отчёт RAND. В нём, в частности, говорится, что интеллектуальная система может выбирать самый подходящий тип хранения биологической рецептуры, а также подбирать способы маскировки, доставки и применения патогенных материалов.