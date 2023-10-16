Москва, 16 октября, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность австрийской неправительственной организации (НПО) Central European University. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Генпрокуратура признала нежелательной деятельность университета, формирующего глобальную медийную антироссийскую повестку», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что работу Central European University финансируют структуры финансиста Джорджа Сороса. НПО декларирует, что продвигает ценности демократии, но в реальности занимается дискредитацией специальной военной операции и российского руководства, отметили в Генпрокуратуре.

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