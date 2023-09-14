* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 14 сентября, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной неправительственной организации EastCham Finland kauppakamariyhdistys ry (EastCham Finland) (Финляндия) (организация, признанная в РФ нежелательной). Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Мария Девахина/РИА Новости

Отмечается, что данная организация была создана в 2001 году в Финляндии, у неё есть представительство в Санкт-Петербурге, старшим исполнительным директором является гражданка Финляндии Яана Реколайнен.

В пресс-службе добавили, что после начала СВО деятельность данной организации кардинально изменилась, она перестала соответствовать изначально заявленной цели — якобы содействию развития российско-финляндского торгово-экономического сотрудничества.

«Руководство EastCham Finland официально объявило о переориентации работы с России на Украину, страны Закавказья и Средней Азии. Представители организации выступили с осуждением действий России и в поддержку Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данная организация совместно с другой финской организацией, которая работает под американским руководством, проводит целенаправленную работу по продвижению идей отказа от экономического сотрудничества с Россией, принуждает другие фирмы прекратить работу на рынке РФ.

Кроме этого, главным направлением работы организации сейчас стал своего рода консалтинг финских компаний относительно незаконных способов покинуть российский рынок.

«Именно поэтому деятельность этой организации, несмотря на наличие в её уставе норм об отсутствии политических целей, явно выходит за рамки декларированных задач», — пояснили в надзорном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, Генпрокуратура признала нежелательной деятельность британской НПО International Transport Workers Federation (организация, признанная в РФ нежелательной).

Как указали в Генпрокуратуре, одним из основных направлений работы организации с 2022 года стали попытки привлечь максимальное число стран по периметру Великобритании к запрету заходить в свои морские порты судам, зарегистрированным в России или арендованным российскими компаниями, а также ходящими под флагом РФ.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в России фонда «Свободная Бурятия» (организация, признанная в РФ нежелательной). Отмечается, что руководители этой псевдоправозащитной группы, которые постоянно проживают в США, Британии, Польше и Чехии, пытаются под видом просветительской деятельности создать на территории Бурятии информационные угрозы, организовать массовые протесты, расширить круг лиц, поддерживающих возможные сепаратистские настроения.

Польскую ассоциацию «За свободную Россию» (Za Wolna Rosje, организация, признанная в России нежелательной) внесли в России в реестр нежелательных. Отмечается, что организация агитировала россиян вступать в добровольческие формирования ВСУ и реализовала проекты идеологической обработки журналистов для пропагандистских антироссийских кампаний, в том числе для дискредитации деятельности российских консульских и дипломатических учреждений.