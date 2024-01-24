Белгород, 24 января, 2024, 14:45 — ИА Регнум. В Сети обсуждают видео крушения российского военного транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области. На кадрах запечатлено падение уже горящего самолёта и след внебе будто от взрыва. Некоторые блогеры и пользователи предположили, что камера засняла последствия поражения самолёта ракетой.

ИА Регнум

В беседе с ИА Регнум военный эксперт Алексей Леонков допустил, что дым в небе мог появиться в результате помпажа двигателей Ил-76. Однако он также полагает, что к тому моменту самолёт уже был поражён ракетой, на камеру это просто не попало.

«Этот след — это попытка запустить один из двигателей. При помпаже двигателя вот такой вот выхлоп происходит. Самолёт уже был подбит, и экипаж пытался выровнять в горизонтальное положение. После попадания ракетой в самолёт произошёл отказ систем двигателей. Вот такой след в небе — это помпаж двигателя, это когда топливо не полностью сгорает», — объяснил эксперт.

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Ил-76 упал днём 24 января в Корочанском районе Белгородской области. Как сообщили в Минобороны РФ, борт перевозил пленных украинских военных на обмен. На борту было 65 бойцов ВСУ и девять россиян. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячесла Гладков, погибли все, кто был на борту.

Украинские СМИ сразу после падения Ил-76 заявили о причастности к этому ВСУ. Однако после того, как стало известно о пленных на борту, новости начали удалять и исправлять. Так, издание «Украинская правда» поспешило исправить заголовки и заявило, что данные об ответственности ВСУ якобы не подтвердились. Изменили материал и в «РБК-Украина». Теперь издание утверждает, что самолёт якобы перевозил ракеты для комплексов С-300. Другие украинские источники сообщали, что самолёт сбили западными комплексами ПВО: либо Patriot либо IRIS.