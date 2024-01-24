Санкт-Петербург, 24 января, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Студент из Донецка сдал полиции в Санкт-Петербурге 45-летнего астронома, высказавшейся во время беседы в метро о спецоперации в поддержку Украины.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как сообщила «Фонтанка», правоохранители задержали женщину 23 января у станции метро «Владимирская» после заявления 22-летнего студента.

Молодой человек рассказал оперативникам, что во время разговора на станции метро «Достоевская» женщина заявила о симпатиях к действиям ВСУ. Также, по его словам, на её рюкзаке был небольшой шеврон в виде сине-желтого флага. В действиях задержанной может содержаться нарушение административной статьи о публичной дискредитации Вооружённых сил России, отметило издание.

Отмечается, что в начале спецоперации женщина вместе с другими учеными подписывала открытое письмо против СВО, а заявивший на неё студент выступает спикером на различных патриотических мероприятиях. Молодой человек получил высшее образование в Донецке, был добровольцем в зоне спецоперации и после демобилизации поступил в СПбГУ, где изучает международные отношения.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца блогера Александра Шпака за дискредитацию Вооружённых сил России. Блогер в данный момент находится за рубежом.

Следователи 19 января направили в Замоскворецкий суд Москвы ходатайство об аресте главы узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова по делу о возбуждении ненависти. Накануне в отношении него следователи в Москве завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти.

Глава землячества выступил в соцсети «Одноклассники» с оскорбительными заявлениями в адрес президента России Владимира Путина и участников спецоперации