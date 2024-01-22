Москва, 22 января, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Александра Шпака по статье о распространении дискредитирующей информации о Вооруженных силах России.

Кадр из видео Александр Шпак

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории России или экстрадиции», — сообщил 22 января собеседник «РИА Новости».

Блогера арестовали на два месяца. Дата ареста начнёт исчисляться с момента его задержания. Шпак в настоящее время находится за границей.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января МВД объявило в розыск блогера Александра Шпака по уголовной статье. Тогда авторы Telegram-каналов предположили, что речь может идти о дискредитации Вооружённых сил России (ст. 280.3 УК РФ).

В 2022 году блогер уехал из России в Турцию. За границей он критиковал проведение Россией спецоперации. В октябре 2023 года Тверской суд Москвы признал Шпака виновным в пяти административных правонарушениях, в том числе по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии. Блогеру выписали штраф в размере 50 тыс. рублей по каждому из пяти пунктов.