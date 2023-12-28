Москва, 28 декабря, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Медицинская комиссия признала российских космонавтов Александр Гребёнкин и Александр Горбунов годными к миссиям по программе перекрёстных полётов, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Сегодня в Центре подготовки космонавтов состоялось заседание главной медицинской комиссии. Комиссия проанализировала медицинские данные и показатели космонавтов Александра Гребёнкина и Александра Горбунова. По результатам заседания комиссии они признаны годными к космическому полёту по состоянию здоровья», — говорится в сообщении.

Гребёнкин отправится на МКС в составе миссии Crew-8 уже в феврале следующего года. Горбунова назначили его дублером.

Как сообщало ИА Регнум 28 декабря, «Роскосмос» и NASA договорились продлить программу перекрёстных полётов на Международную космическую станцию до 2025 года включительно. Это гарантирует присутствие минимум одного представителя «Роскосмоса» и NASA соответственно на российском и американском сегментах МКС.