Минск, 11 августа, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белоруска Марина Василевская отправится на МКС в первом квартале 2024 года. Об этом он сообщил 11 августа во время общения с трудовыми коллективами во время посещения Национального аэропорта «Минск».

Кадр из видео Марина Василевская

«Мы планируем, что она полетит в первом квартале будущего года, может быть, в марте. Дублёр также определен. Мы это готовим, никакие обстоятельства на это повлиять не могут», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко рассказал, как договаривался о полёте с руководством России и Роскосмоса. По его словам, он отметил в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что в космос летают все, кроме белорусов, с чем тот согласился. После этого начались переговоры с Роскосмосом.

«У российской корпорации было одно условие, которое впоследствии и выполнила белорусская сторона, — чтобы в космос отправилась женщина», — поделился Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум в январе 2023 года, из-за ситуации с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-22», получившим повреждения радиатора, намеченный ранее на осень 2023 года полёт белорусской женщины-космонавта пришлось перенести. Как тогда сообщил Роскосмос, её полёт состоится, но позднее.

Перед этим более трёх тысяч белорусов подали заявки на полёт в космос. Из них отобрали лишь шесть кандидатов. Как 24 декабря 2022 года уточнил замглавы президиума Национальной академии наук Белоруссии Олег Чернышёв, они прошли медосмотр, специалисты провели с ними более половины запланированных исследований.

В итоге бортпроводницу авиакомпании «Белавиа» Марину Василевскую назначили в основной экипаж для полета на МКС. Командиром корабля станет космонавт Олег Новицкий. Вместе с ними в полёт отправится в качестве бортинженера астронавт NASA Колдвелл-Дайсон Трейси, дублёрами назначены космонавт Иван Вагнер, белорусский детский хирург Анастасия Ленкова и астронавт NASA Петтит Дональд Рой.