Москва, 12 января, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Из-за ситуации с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-22», получившим в космосе повреждения радиатора, намеченный на осень 2023 года полёт женщины-космонавта из Белоруссии могут перенести. Об этом 12 января сообщили в государственной корпорации «Роскосмос».

Иван Шилов ИА REGNUM Союз

«Полёт первого космонавта Республики Беларусь на российском пилотируемом корабле «Союз МС» состоится, как и планировалось. В связи с нештатной ситуацией с кораблём «Союз МС-22» на МКС возможна его сдвижка вправо», — приводит слова представителя Роскосмоса ТАСС.

Также в государственной корпорации добавили, что конкретные сроки полёта в космос белорусской женщины-космонавта будут уточнены позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января стало известно, что NASA скорректирует график полётов на МКС из-за инцидента с «Союзом МС-22».