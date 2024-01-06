Минск, 6 января, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко установил точное местное время на часах, которые подарил белорусским женщинам-космонавтам Марине Василевской и её дублеру Анастасии Ленковой. Они готовятся к полёту на Международную космическую станцию (МКС).

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«Вдруг время перепутаете. Но я установил точное белорусское время», — цитирует Лукашенко БелТА.

Встреча, в ходе которой Лукашенко сделал белорусским женщинам-космонавтам памятный подарок, прошла во Дворце независимости. При этом президент республики спросил у Василевской и Ленковой, не передумали ли они лететь в космос. Те заверили главу государства в своей готовности.

«Но мы вас будем ждать здесь», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, белоруска Марина Василевская отправится на МКС в I квартале 2024 года. В январе 2023 года из-за повреждения радиатора пилотируемого космического корабля «Союз МС-22» намеченный ранее на осень 2023 года полёт Василевской пришлось перенести.