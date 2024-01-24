Филадельфия, США, 24 января, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно переиграл команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Никита Кучеров

Игра состоялась на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии и закончилась победой гостей со счётом 3:6.

В составе победителей голами отличились Брейден Пойнт (2-я минута), оформивший в матче хет-трик российский форвард «Лайтинг» Никита Кучеров (19-я, 23-я, в большинстве и 60-я), Майки Эйссимонт (38-я, в большинстве) и Брэндон Хагель (60-я).

У «Флайерз» шайбы забросили Кэм Аткинсон (30-я), Джейми Драйсдейл (35-я, в большинстве) и Кэм Йорк (41-я).

Кучеров также записал на свой счёт во встрече один голевой пас. Его коллега по клубу — российский голкипер Андрей Василевский — смог отразить 29 из 32 бросков по воротам.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января стало известно, что Кучеров и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошли в число претендентов на приз «Харт Трофи» по версии авторов официального сайта НХЛ. Награду вручают игроку, который внёс наибольший вклад в успехи своего клуба в регулярном чемпионате НХЛ.

В матче «Тампы» с командой «Анахйам Дакс» 14 января Кучеров отметился двумя голевыми передачами. В результате хоккеист набрал 800 очков за свою карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и стал десятым игроком из России в НХЛ, сумевшим достичь этого показателя.