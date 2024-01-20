Вашингтон, 20 января, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Российские хоккеисты Никита Кучеров и Артемий Панарин вошли в число претендентов на приз «Харт Трофи» по версии авторов официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Григорий Сысоев/РИА Новости Никита Кучеров

В голосовании приняли участие 15 человек. Первое место занял нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, набравший 60 очков.

Форвард «Тампы» Кучеров стал вторым с 48 очками. Замкнул тройку нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (33). Выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин стал четвёртым (32).

«Харт Трофи» вручается игроку, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Победитель определяется голосованием членов Ассоциации журналистов лиги в каждом из городов, в котором есть клубы НХЛ.

Алексей Куденко/РИА Новости Артемий Панарин

Как сообщало ИА Регнум, Кучеров набрал 800 очков за свою карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал десятым хоккеистом из России, сумевшим достичь этого показателя. Для этого нападающему потребовалось 687 матчей.

Панарин набрал 400 очков в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». На его счету 127 заброшенных шайб и 273 результативные передачи. Российский нападающий занимает 19-ю позицию в списке лучших бомбардиров команды по показателю набранных очков. Он установил клубный рекорд, достигнув этой отметки за наименьшее количество игр.