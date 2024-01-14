Тампа, США, 14 января, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Российский форвард хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 800 очков за свою карьеру в регулярных чемпионатах североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Dirk Shadd/Global Look Press Никита Кучеров

В матче с командой «Анахйам Дакс» 30-летний российский хоккеист записал на свой счёт два голевых паса, в результате чего смог достичь отметки в 800 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Кучеров стал десятым хоккеистом из России в НХЛ, сумевшим достичь этого показателя. Для этого нападающему потребовалось 687 матчей.

Кроме того, российский игрок стал четвёртым в истории «Тампы» хоккеистом с 800 очками за карьеру в составе «Лайтинг» и впереди него находится Венсан Лекавалье, набравший 874 очка в 1037 матчах. Контракт Кучерова с «Тампой» рассчитан доя конца сезона 2026/27.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января Кучеров отметился шайбой и двумя результативными передачами в матче с командой «Бостон Брюинз», которой «Тампа» проиграла со счётом 7:3. В результате этого российский хоккеист стал единоличным лидером в гонке бомбардиров НХЛ.

Пресс-служба НХЛ 5 января сообщила, что российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина, а также нападающих «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кучерова и «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова вызвали для участия в Матче звёзд НХЛ 2024 года. Игра состоится с 1 по 3 февраля в Торонто.