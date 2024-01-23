Киев, 23 января, 2024, 16:42 — ИА Регнум. В городе Херсоне, временно находящемся под контролем украинской армии, прогремели взрывы. Об этом 23 января сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Херсон… в городе раздаются взрывы», — говорится в сообщении.

По информации министерства цифровой трансформации Украины, в данный момент в Николаевской области и временно захваченной ВСУ части Херсонской области объявили воздушную тревогу.

Министерство России пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как передавало ИА Регнум, утром 23 января украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове и Днепропетровске. По словам киевского мэра Виталия Кличко, взрывы были слышны в Святошинском, Соломенском и Печерском районах города.

Позднее в этот же день Telegram-канал «Военная хроника — voenhronika.ru» написал о серии ракетных ударов по военным объектам на Украине. По его информации, удары наносили самолёты Ту-95МС и Ту-22М3 ракетами Х-101/555 («воздух — земля»).

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 23 января заявил, что российские военные нанесли высокоточный групповой удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Он уточнил, что эти предприятия производили ракеты, боеприпасы и взрывчатку.