Москва, 24 января, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Трёх российских легкоатлетов выгнали со сборов национальной команды в Новогорске. Об этом сообщила многократная чемпионка России в беге на 100 метров Кристина Макаренко.

РИА Новости/Григорий Сысоев Кристина Макаренко

Она рассказала, что её вместе с барьеристом Артёмом Макаренко и многоборцем Арсением Елфимовым выгнали со сборов из-за пропуска построения, проходящего в восемь часов утра.

«Для ясности — на сборах в Новогорске мы не живём. Мы тренируемся, ходим на массаж, получаем медикаменты и уезжаем вечером домой», — отметила Макаренко.

Спортсменка в Telegram-канале рассказала, что главные тренеры собрали остальных тренеров в манеже и сказали, что спортсмены недостойны тут находиться, потому что пропускают утренние собрания.

«Я никогда не видела своего тренера таким кричащим. Самое простое, что может быть к спортсменам и тренерам, ― это уважение, которого, к сожалению, у нашего руководства к нам нет», — написала спортсменка.

Легкоатлетка добавила, что из-за таких ситуаций у неё всё меньше желания тренироваться и выступать.

«Про то, насколько обесценились сборы и кто порой на них бывает, я вообще молчу», — заявила Макаренко.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре нападающего футбольного клуба «Спартак» Александра Соболева отстранили от тренировок за неоднократное нарушение командной дисциплины. Спортсмен трижды пропустил командный завтрак. В первый раз дело ограничилось замечанием, во второй раз едва не дошло до скандала. После третьего нарушения главный тренер команды Гильермо Абаскаль оштрафовал нападающего и отстранил от тренировок.

Турецкий «Антальяспор» 14 января отстранил израильского игрока Сагива Ехезкеля за поддержку операции в секторе Газа. В футбольном клубе заявили, что действия спортсмена нацелены против национальных ценностей страны и совет директоров не допустит поведения, противоречащего им, даже если речь будет идти о чемпионстве или трофее. Сам израильский футболист заявил, что не делал ничего провокационного.