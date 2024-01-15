Анкара, 15 января, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Израильский футболист Сагив Ехезкель, который играл за турецкий ФК «Антальяспор» заявил, что не делал ничего провокационного во время матча с «Трабзонспором». Накануне местная прокуратура обвинила спортсмена в публичном разжигании ненависти и вражды.

«Я не делал ничего провокационного. Я считаю, что военные действия должны закончиться немедленно, поэтому показал этот жест. Я не занимаюсь политикой и никогда не предпринимал никаких политических акций в Турции с начала конфликта в Газе», — цитирует Ynet заявление футболиста во время допроса в прокуратуре.

В воскресенье «Антальяспор» сыграл вничью с «Трабзонспором» (1:1). Ехезкель после забитого мяча демонстративно указал на свою повязку с надписью «100 дней. 7.10» с изображением звезды Давида, говорится в материале. Этот жест подразумевает поддержку израильских властей в военном конфликте против Газы, считают авторы статьи.

Как сообщало ИА Регнум 14 января, турецкий «Антальяспор» отстранил израильского игрока Сагива Ехезкеля за поддержку операции в секторе Газа. В футбольном клубе заявили, что действия спортсмена нацелены против национальных ценностей страны и совет директоров не допустит поведения, противоречащего им, даже если речь будет идти о чемпионстве или трофее.