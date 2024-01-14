Анкара, 14 января, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Турецкий футбольный клуб «Антальяспор» отстранил израильского игрока Сагива Ехезкеля за поддержку операции в секторе Газа. Об этом сообщил портал Sports Rabbi.

Mutsu Kawamori / Global Look Pres

«Находящийся за границей израильтянин Сагив Ехезкель отстранён турецким футбольным клубом «Антальяспор», ― говорится в сообщении в соцсети Х.

Как уточнило издание Haberler, Ехезкель после забитого на 68-й минуте мяча в домашнем матче «Антальяспор» с «Трабзонспором» (1:1) демонстративно указал на повязку на запястье с надписью «100 дней. 7.10» с изображением звезды Давида, подразумевающую сотый день столкновений в секторе Газа и поддержку Тель-Авива в военной операции.

«Было решено, что Сагив Ехезкель, который, как было замечено, действовал против национальных ценностей нашей страны <…> будет исключён из команды по решению совета директоров. Наш совет директоров никогда не допустит поведения, противоречащего чувствам нашей страны, даже если на кону будет стоять чемпионство или трофей», — говорится в заявлении клуба.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года депутат Национального собрания Франции Валери Буайе потребовала лишить французского гражданства и «Золотого мяча» форварда саудовского футбольного клуба «Аль-Иттихад» Карима Бензема, если подтвердятся подозрения о связях спортсмена с террористической организацией. Поводом для разбирательства стал пост футболиста в соцсети X (бывшая Twitter) в поддержку мирного населения сектора Газа. Парламентарий заявила, что футболист может опозорить Францию, и с этим нельзя мириться.

Палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС.

По данным на 8 января, число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа с 7 октября достигло 23 084 человек, ещё 58 926 человек получили ранения. Ранее минздрав сообщал о 22 835 погибших и 58 416 раненых в секторе Газа.