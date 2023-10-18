Москва, 18 октября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Нападающего футбольного клуба «Спартак» Александра Соболева отстранили от тренировок. Об этом в своём Telegram-калане сообщил журналист Иван Карпов.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Игрок «Спартака» Александр Соболев

Такое решение, как отметил источник, принял главный тренер команды Гильермо Абаскаль, наказав футболиста не только за жёлтую карточку в матче против «Крыльев Советов», из-за которой он пропустил игру с ЦСКА, но и за неоднократное нарушение командной дисциплины.

Так, спортсмен трижды пропустил командный завтрак. В первый раз дело ограничилось замечанием, во второй раз едва не дошло до скандала. После третьего нарушения Абаскаль оштрафовал нападающего и отстранил от тренировок. Всё это время форвард занимался индивидуально.

В пресс-службе «Спартака» по поводу слухов об отстранении Соболева заявили, что не комментируют меры, которые принимает тренерский штаб в отношении кого бы то ни было. При этом там сообщили, что форвард команды только сегодня вернулся из сборной, находится на базе и участвует в восстановительной тренировке.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Соболева дисквалифицировали на четыре матча за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. После апелляции «Спартака» этот срок сократили до трёх игр.

В июле главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль выразил надежду, что нападающий больше не будет пропускать матчи из-за своего поведения, и заявил, что второго шанса у него не будет. Он добавил, что недопустимо, чтобы в командном виде спорта игрок вёл себя как одиночка и не думал о партнёрах.

Абаскаль добавил, что дисквалифицированные игроки должны понимать свою ответственность, поскольку получили наказания за неспортивное поведение.

«Спартак» одержал победу над ЦСКА со счётом 2:1 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги 21 мая. На 69-й минуте главный арбитр матча Сергей Карасёв удалил с поля Соболева и Рошу. Во время игры Соболев показал неприличный жест, а Роша указал судьям на это.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в девяти матчах команды, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В двух октябрьских матчах сборной России нападающий забил один гол.