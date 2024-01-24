* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Москва, 24 января, 2024, 08:37 — ИА Регнум. На территории России отмечаются неполадки в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Это 23 января следует из данных сервиса сбой.рф.

Weronika Peneshko/dpa/Global Look Press

Большая часть сообщений о сбоях поступила с территории Хабаровского края (27%), Новосибирской области (23%) и Москвы (11%). Помимо этого, о неполадках в работе приложения сообщали пользователи из Приморского края, Санкт-Петербурга и Амурской области.

О неполадках также сообщили пользователи мессенджера Viber, за сутки об этом написали 1450 человек.

По информации Downradar, большинство пользователей (61%) сообщило об общем сбое в работе мессенджера, 25% заявили о том, что у них не работает приложение, и у 7% пользователей не работает сайт.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января IT-эксперт, управляющий партнёр агентства «Смена» (Группа AIC) Артём Геллер заявил, что владеющая мессенджером WhatsApp компания Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) не занимается развитием направленной на Россию инфраструктуры. По его словам, из-за этого в работе мессенджера будут происходить сбои.

Ранее в этот же день российские пользователи указанного мессенджера также пожаловались на проблемы в его работе. Они направили почти 1,3 тысячи жалоб в связи с этим.