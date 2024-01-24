Москва, 24 января, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Сбои в работе Telegram фиксируются на территории России. Как следует 24 января из данным сервиса «Сбой.рф», отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, за последние сутки о сложностях в работе сервиса сообщили 1124 пользователя.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Основная часть жалоб поступила от пользователей, проживающих в Новосибирской области (30%), Хабаровском крае (21%) ив Москве (13%). Кроме того, о сложностях в работе мессенджера сообщили пользователи из Санкт-Петербурга (7%), Приморского края (5%) и Башкирии (3%).

Люди жалуются в основном на перебои в работе приложения, отмечая, что доступ к мессенджеру возможно получить, только с помощью подключения сервиса VPN.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские пользователи сообщили о проблемах в работе видеохостинга YouTube. При попытке загрузки сервиса появлялась страница «Подключение отсутствует». Основная часть пользователей (42%) пожаловалась на общий сбой в работе сайта.