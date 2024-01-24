Москва, 24 января, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Россия на данный момент не видит какого-либо желания или намерения США вывести свой военный контингент с территории Сирии. Об этом 24 января заявил журналистам спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

EPA/ТАСС

«Пока мы не видим каких-либо стремлений или намерений американской стороны по выводу своего воинского контингента», — сказал он.

Как отметил Лаврентьев, в настоящее время ситуация в этом районе осложнилась и американские военные несут достаточно ощутимые потери, однако продолжают находиться на северо-востоке Сирии и в районе Эт-Танф на юге на достаточно большом количестве баз США.

Вашингтон ещё имеет шанс осознать, что сохранение американских военных баз на территории Сирии не является для него приоритетом и не сможет принести никакой пользы, добавил спецпредставитель президента.

Как передавало ИА Регнум, ранее 24 января Лаврентьев заявил, что на начавшейся встрече по Сирии страны-гаранты и страны-наблюдатели обсудят целый ряд вопросов. По его словам, в первую очередь они проведут обсуждение путей разрешения кризиса, сложившегося вокруг стран Ближнего Востока.

Саудовский новостной канал AlHadath 21 января сообщил, что беспилотники шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» нанесли удары по двум американским базам в Сирии. Военную базу Айн-эль-Асад на западе Ирака, используемую силами международной коалиции, возглавляемой США, обстреляли более чем 20 ракетами.