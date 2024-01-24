Астана, 24 января, 2024, 08:26 — ИА Регнум. На стартовавшей в Астане встрече по Сирии страны-гаранты и страны-наблюдатели обсудят целый ряд вопросов, прежде всего, пути решения обстановки, сложившейся вокруг стран Ближнего Востока. Об этом 24 января журналистам сообщил специальный представитель президента России Александр Лаврентьев.

Он отметил, что с последней встречи, которая состоялась в июне 2023 года, накопилось много тем ― эскалация напряжённости на Ближнем Востоке, трагедия в секторе Газа, эскалация палестино-израильского конфликта, конфликтная ситуация вокруг Йемена, неспокойная обстановка и на израильско-ливанской границе.

Лаврентьев подчеркнул, что эти проблемы требуют досконального изучения, чтобы принять взвешенные и правильные решения по линии, которую необходимо выстраивать в дальнейшем.

Также, по словам спецпредставителя, большое внимание участники уделят переговорам со странами-наблюдателями.

«Прежде всего, это Иордания, с учётом сложной ситуации на границе между Сирией и Иорданией, участившимися случаями наркотрафика, которые доставляют проблем странам региона», ― пояснил Лаврентьев.

Кроме того, это проблема в Ливане, связанная с большим потоком сирийских беженцев. С Ираком тоже большой комплекс вопросов, в первую очередь, связанных с борьбой с террористическими группировками, и с угрозой, которая исходит из сирийско-иракского приграничья», ― добавил он.

Двадцать первый раунд астанинских переговоров по Сирии проходит в столице Казахстана 24–25 января. Участие в нём принимают делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции, а также Иордании, Ирака и Ливана в качестве наблюдателей. Также в мероприятии участвуют представители ООН, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста.

Как сообщало ИА Регнум, двадцатая встреча для переговоров по Сирии в астанинском формате на высоком уровне состоялась в столице Казахстана 20–21 июня 2023 года. Заместители министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана обсудили борьбу с терроризмом и другие вопросы, связанные с комплексным урегулированием ситуации в Сирии, а также дорожную карту по нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал встречу по Сирии в Астане «продолжением очень длинного пути» и заявил, что Россия продолжит усилия по сирийскому урегулированию.