Дамаск, 21 января, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Беспилотники шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали две американские базы в Сирии, сообщает 21 января саудовский новостной канал AlHadath.

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«Иракские вооружённые группировки объявили об атаке с помощью дронов баз Аль-Шаддади и Аль-Омар в Сирии», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 20 января военную базу Айн-эль-Асад на западе Ирака, которую используют силы международной коалиции, возглавляемой США, атаковали более чем 20 ракетами. Обстрел вели иракские шиитские военные группировки. Ракеты были выпущены со стороны находящегося неподалеку района аль-Багдади в западной части провинции Аль-Анбар.

В Центральном командовании ВС США позднее уточнили, что при атаке могли пострадать несколько американских военнослужащих.

Ещё одна американская база неподалеку от аэропорта Эрбиль в Иракском Курдистане была атакована с помощью беспилотника 18 января. Телеканал Al Arabiya сообщил, что в консульстве США из-за атаки дронов сработали сирены. Вблизи воздушной гавани местные жители слышали звуки взрывов.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян после этих атак заявила об опасности эскалации ситуации на Ближнем Востоке. По её словам, конфликт может «серьёзно полыхнуть» и стать предпосылкой третьей мировой войны, которая может разрастись до невероятных масштабов. До запланированных в США президентских выборов в ноябре «человечеству ещё дожить надо», сказала Симоньян.