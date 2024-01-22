США, 22 января, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Главную соперницу в борьбе за право баллотироваться от Республиканской партии в президенты США Никки Хейли раскритиковал бывший американский лидер Дональд Трамп. На митинге в штате Нью-Гемпшир, где 23 января пройдут республиканские первичные выборы (праймериз), он назвал конкурентку «поджигательницей войны».

Flickr.com Никки Хейли

«Мы изгоним поджигателей войны. Мы изгоним людей, которые хотят всё время устраивать войны. Никки одна из таких», — сказал Трамп.

Кроме того, бывший президент США причислил Хейли к «части больного политического класса», от которого он намерен избавить Америку.

По словам Трампа, Хейли поддерживают пробайденовские силы, которые считают, что их кандидату будет легче с ней совладать, если она получит право представлять республиканцев на президентских выборах в ноябре 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января на митинге в Конкорде Трамп заявил, что Хейли не сможет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, лидером КНДР Ким Чен Ыном и председателем КНР Си Цзиньпином. Она не будет выбрана вице-президентом, поскольку ей недостаёт жёсткости и ума, сказал Трамп, добавив, что на посту в ООН Хейли была «в порядке».

Кандидат в президенты США от Республиканской партии губернатор штата Флорида Рон Десантис 21 января объявил о завершении президентской кампании. Несмотря на разногласия, он выразил поддержку бывшему главе Белого дома Дональду Трампу в борьбе за повторное избрание на пост президента США. Очевидно, что Трамп превосходит действующего президента Джо Байдена, подчеркнул Десантис.

Таким образом, основным конкурентом Трампа от Республиканской партии стала бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

Ранее из борьбы за президентское кресло выбыли республиканцы предприниматель Вивек Рамасвами и экс-губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи.