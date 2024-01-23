США, 23 января, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил о своей полной уверенности в своей победе на предварительных выборах в штате Нью-Гэмпшир, которые проходят во вторник, 23 января.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Я уверен в высокой степени», — сказал Трамп в беседе с журналистами на одной из избирательных участков. Трансляцию вёл телеканал CNN.

Напомним, что после того, как 21 января кандидат в президенты США от Республиканской партии и губернатор штата Флорида Рон Десантисобъявил о прекращении участия в предвыборной гонке, единственным соперником Дональда Трампа среди республиканцев осталась Никки Хейли, ранее занимавшая должность постоянного представителя США в Организации Объединённых Наций (ООН).

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведённого совместно газетой The Boston Globe, телекомпанией NBC и Саффолкским университетом, Трамп опережает Никки Хейли на 22 процентных пункта, за экс-президента США готовы проголосовать 60% респондентов.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дональд Трамп раскритиковал свою главную соперницу Никки Хейли, обвинив и причислив её к «разжигателям войны» и «части больного политического класса», от которого он намерен избавить Америку. По мнению Трампа, Хейли не является сильнейшим кандидатом от Республиканской партии, поскольку демократам будет легче совладать с её кандидатурой, если она получит право представлять республиканцев на президентских выборах.