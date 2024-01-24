Зеленскому предложили предъявить претензии на египетские пирамиды
Константинов: Зеленскому стоило бы предъявить претензии на египетские пирамиды
Симферополь, 24 января, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, подписав указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации», мог бы с таким же успехом предъявить претензии Киева на египетские пирамиды. Об этом заявил журналистам председатель парламента Крыма Владимир Константинов.
Кроме того, по мнению спикера, киевский режим так же мог бы поступить и в отношении римского Колизея. Константинов подчеркнул, что подписанный Зеленским указ ничем не примечателен.
«В этом указе, который иначе чем бредни и бумагомарательство и не назовешь, нет ничего нового. Странно, что в указе ничего не сказано о древних украх, положивших начало всем древним цивилизациям. С таким же успехом Зеленский мог бы предъявить претензии на египетские пирамиды или, к примеру, Колизей», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Кроме того, Константинов отметил, что у главы киевского режима и его окружения нет никакой исторической перспективы. Председатель парламента добавил, что Киев выпускает документы, наполняя их своими нездоровыми фантазиями.
Как сообщало ИА Регнум, 22 января Владимир Зеленский заявил, что в России якобы появилась угроза для украинской идентичности. Он издал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации».
Зеленский отнёс к этим землям Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину, что примерно соответствует современным Краснодарскому краю, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областям.
В указе говорится, что проживающим в России украинцам необходимо предоставить права на получение образования на украинском языке и его свободное использование, а также доступ к украиноязычным средствам массовой информации и права на мирное собрание.
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал этот указ позёрством и историческим бредом. Он отметил, что Киев продвигает такие инициативы, когда у украинских сил нет успехов в зоне спецоперации.