Симферополь, 24 января, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, подписав указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации», мог бы с таким же успехом предъявить претензии Киева на египетские пирамиды. Об этом заявил журналистам председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Кроме того, по мнению спикера, киевский режим так же мог бы поступить и в отношении римского Колизея. Константинов подчеркнул, что подписанный Зеленским указ ничем не примечателен.

«В этом указе, который иначе чем бредни и бумагомарательство и не назовешь, нет ничего нового. Странно, что в указе ничего не сказано о древних украх, положивших начало всем древним цивилизациям. С таким же успехом Зеленский мог бы предъявить претензии на египетские пирамиды или, к примеру, Колизей», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, Константинов отметил, что у главы киевского режима и его окружения нет никакой исторической перспективы. Председатель парламента добавил, что Киев выпускает документы, наполняя их своими нездоровыми фантазиями.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января Владимир Зеленский заявил, что в России якобы появилась угроза для украинской идентичности. Он издал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации».

Зеленский отнёс к этим землям Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину, что примерно соответствует современным Краснодарскому краю, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областям.

В указе говорится, что проживающим в России украинцам необходимо предоставить права на получение образования на украинском языке и его свободное использование, а также доступ к украиноязычным средствам массовой информации и права на мирное собрание.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал этот указ позёрством и историческим бредом. Он отметил, что Киев продвигает такие инициативы, когда у украинских сил нет успехов в зоне спецоперации.