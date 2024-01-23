Минск, 24 января, 2024, 02:24 — ИА Регнум. Североатлантический альянс нарушил Венский документ о безопасности, не пригласив Минск наблюдать за предстоящими учениями НАТО, написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии и помощник главы ведомства Валерий Ревенко.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Он напомнил, что указанный военный блок планирует привлечь 90 тысяч военнослужащих для участия в маневрах, которые станут крупнейшими за десятилетия. Ревенко уточнил, что нарушены положения глав V и VI Венского документа.

Кроме того, Ревенко указал на Польшу, где в конце февраля пройдут учения «Драгун-2024» рекордных масштабов. Помощник министра отметил, что польские власти также проигнорировали свои обязательства, которые они несут в рамках Венского документа.

По словам начальника департамента, такие действия не соответствуют ранее сделанным заявлениям сохранить действующую архитектуру безопасности в Европе.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января главнокомандующий объединённых сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи анонсировал проведение учений Steadfast Defender — 2024 («Стойкий защитник — 2024»), которые пройдут с 22 по 28 января. Испанское издание ABC написало, что альянс проведёт маневры, имитирующие начало третьей мировой войны.

21 января заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что такие учения, как Steadfast Defender — 2024, увеличивают риски военных инцидентов. Вместе с тем он подчеркнул, что Россию невозможно запугать подобными провокационными мероприятиями с демонстрацией силы. Замминистра пояснил, что РФ имеет все ресурсы для обеспечения своей безопасности и обороноспособности.

23 января вышла статья обозревателя британского портала UnHerd Филипа Пилкингтона. Он считает, что НАТО хочет провести Steadfast Defender — 2024, боясь потерять актуальность и силу на фоне поражения Украины, которую сейчас активно поддерживает. Пилкингтон также добавил, что альянс пытается подготовить Запад к повсеместному глобальному конфликту. При этом одни из основных армий НАТО — США и Британии — находятся в упадке.