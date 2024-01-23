Лондон, 23 января, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) собирается провести масштабные учения Steadfast Defender — 2024, которые имитируют начало третьей мировой войны, из боязни потерять актуальность и силу на фоне поражения поддерживаемой им Украины. Такое мнение 23 января высказал обозреватель британского портала UnHerd Филип Пилкингтон.

Иван Шилов ИА Регнум

«Реальность такова, что все эти манипуляции можно свести к тщетной попытке НАТО вернуть себе актуальность на фоне ухудшающейся ситуации на Украине», — написал он.

Пилкингтон напомнил, что ранее НАТО поддержало Украину и главу киевского режима Владимира Зеленского, для которых в последнее время конфликт складывает совсем «не блестяще».

Альянс пытается подготовить Запад к повсеместному глобальному конфликту, однако одни из главнейших армий НАТО — США и Британии — пребывают в упадке, отметил обозреватель.

«Как и США, британские военные испытывают острейший кадровый голод из-за недобора», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января главнокомандующий объединённых сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи анонсировал проведение альянсом крупнейших учений Steadfast Defender — 2024 («Стойкий защитник — 2024»). Они будут проходить с 22 по 28 января, в них примут участие 90 тысяч военнослужащих из стран — участниц НАТО. Испанское издание ABC 18 января сообщило, что НАТО проведёт учения, имитирующие начало третьей мировой войны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 23 января заявил, что альянс увеличивает присутствие около границ России якобы из-за желания не допустить эскалацию и военный конфликт. По его утверждению, военный блок делает это с помощью усиления своего восточного фланга, наращивания инвестиций в сферу обороны и новых военных учений.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко 21 января заявил, что такие учения НАТО, как Steadfast Defender — 2024, увеличивают риски военных инцидентов. Он подчеркнул, что Россию нельзя запугать такого рода провокационными демонстрациями силы, потому что у неё есть все ресурсы для обеспечения безопасности и обороноспособности.