Москва, 23 января, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы 23 января приняли в первом чтении законопроект об усилении ответственности за утечку данных, сообщили на сайте ГД.

Иван Шилов, ИА Регнум

Они на сегодняшнем заседании рассмотрели поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал на рост количества случаев утечки персональных данных в руки мошенников. По его словам, граждане всё чаще обращаются с просьбой решить эту проблему.

Он сообщил о результатах опроса, который проводил 17 января в своём Telegram-канале, посвящённый усилению ответственности за незаконное использование личной информации. Большинство людей одобрили идею усиления наказания.

«Принятые сегодня законопроекты вводят оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку личной информации граждан. Они будут составлять до трёх процентов выручки. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность», — заявил Володин.

Он пояснил, что, если закон примут, за допущенное впервые нарушение должностных лиц могут оштрафовать на сумму до двух миллионов рублей, юридических — до 15 млн. Размер штрафов будет зависеть от масштаба утечек.

Кроме того, поправки вводят уголовную ответственность за использование, передачу, сбор и хранение полученных незаконным путем персональных данных. Уголовная ответственность предполагается и за создание информресурсов, распространяющих такие данные. Максимальный срок лишения свободы — до десяти лет.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов в отношении компаний, допустивших утечку персональных данных.

Комитет ГД по госстроительству и законодательству 15 января одобрил ужесточение ответственности за создание или обслуживание сайтов и программ, предназначенных для незаконного оборота персональных данных. Комитет рекомендовал Госдуме принять в I чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за такие действия.