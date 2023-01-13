Москва, 13 января, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов за утечку персональных данных. Им будут подвергаться компании, допустившие такую утечку. Рассмотреть вопрос и внести предложения по данной защитной мере Путин поручил правительству РФ. Об этом говорится в документе, опубликованном 13 января на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Хищение электронных данных

Срок исполнения данного поручения — 1 июля 2023 года. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.

Напомним, в декабре в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по вопросу защиты персональных данных член совета Кирилл Кабанов предложил подумать о введении оборотных штрафов за утечку персональных данных и уголовной ответственности за незаконный оборот данных.

Путин согласился с этим предложением, отметив, что «нужно подумать и своевременно принять взвешенные решения, которые и интересы граждан защитят, и не будут являться препятствием для развития соответствующих, очень нужных для государства информационных технологий».