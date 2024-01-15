Москва, 15 января, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 15 января рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за создание или обеспечение работы сайтов и программ, предназначенных для незаконного оборота персональных данных.

Иван Шилов ИА Регнум

Законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за незаконные использование и оборот компьютерной информации, содержащей персональные данные. Сейчас наказание, предусмотренное за такие преступления, несопоставимо с их общественно опасными последствиями, отмечали в пояснительной записке авторы законопроекта.

Максимальное наказание, предложенное в законопроекте — до десяти лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей (для случаев, повлекших тяжкие последствия либо совершённых организованной группой). При этом уголовная ответственность не будет распространяться на случаи обработки персональных данных физическими лицами для личных и семейных нужд.

«Поправки в административный и уголовный кодексы «Единая Россия» вносит по поручению президента. Ответственность будет расти вместе с объёмом «слитой» информации. Наказание будет меняться в зависимости от числа граждан, чьи права нарушены», — отметил один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года суд в Москве впервые оштрафовал мессенджер Telegram за нарушение оборота персональных данных. За отказ локализовать данные российских пользователей в стране компания была оштрафована на 50 тыс. рублей.

В январе 2023 года по итогам встречи с членами совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов за утечку персональных данных. Таким штрафам могут подвергаться компании, допустившие утечку, отметил глава государства в своём поручении.