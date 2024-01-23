Москва, 23 января, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Сержант Денис Шамалюк, который получил высокую государственную награду в госпитале Вишневского, где проходит реабилитацию, рассказал, как в одиночку взял в плен шестерых военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Видео 23 декабря опубликовало Министерство обороны.

Кадр из видео Денис Шамалюк

Военный-инженер вспоминает, как завязался ближний стрелковый бой, колонна остановилась и все рассредоточились.

«Я занял позицию с левой стороны дороги, подбежал к подвалу, сел и начал наблюдать. Подвал был закрыт. Начался массированный артиллерийский обстрел, я попытался открыть дверь и укрыться там. Внизу была ещё одна дверь», ― сказал Шамалюк.

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За ней оказались украинские военные. Сержант приказал им сложить оружие и вывел их из подвала. Среди пленных был раненый, ему оказали медицинскую помощь.

Шамалюк также получил ранение. Сержант поблагодарил спасшего ему жизнь командира взвода, который оперативно оказал помощь, лично наложил жгут и вывез в ближайший медбат.

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