Донецк, 21 января, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Штурмовой отряд Вооружённых сил России заставил бежать бригаду национальной полиции Украины «Лють» под Артёмовском. Об этом сообщил военнослужащий добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки войск.

Минобороны России

«Против нас стоит объединённая группировка войск (ВСУ — Прим. ред.), в том числе и отряд какого-то специального назначения «Лють». Ну, честно говоря, в основном, если их хорошо поджать, они бегут», — передаёт слова штурмовика «РИА Новости».

Отмечается, что бригада штурмовиков нацполиции Украины «Лють» является военизированным подразделением особого назначения, которое выполняет разные задачи в Донбассе.

По словам штурмовика, во время последнего боевого случая противник хотел контратаковать отряд, однако получил отпор со стороны взвода огневой поддержки.

Как передавало ИА Регнум, ранее командир группы спецназа, выполняющий ряд задач на артёмовском направлении, сообщил, что военные российской группировки войск «Юг» заняли несколько более выгодных позиций на данном участке фронта, увеличив тем самым «серую зону» между своими позициями и позициями противника. Как сказал спецназовец, противник будет отходить, а российские военные будут его «догонять, как обычно».

До этого стало известно, что мобилизованный в Якутии военнослужащий штурмового подразделения с позывным Куба победил в рукопашной схватке на донецком направлении. Отмечалось, что в декабре 2023 года в ходе штурмового выхода он один пошёл проверять дом, как оказалось, в доме находились три бойца ВСУ.

Первого Куба обратил в бегство, второго ликвидировал после боя на кулаках, а третьего взял в плен. Он уточнил, что когда он полез в карман за фонариком, один из противников попытался схватить его сзади за ноги, в результате началась борьба. Отмечалось, что в результате схватки Куба был ранен в правую руку. По словам Кубы, в бою ему помогли подготовка морского пехотинца на срочной службе и навыки самбо и якутской национальной борьбы хапсагай, которыми он занимался в детстве.