Москва, 20 января, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Мобилизованный в Якутии военнослужащий штурмового подразделения с позывным Куба победил в рукопашной схватке на донецком направлении. Об этом 20 января сообщает «РИА Новости».

Павел Лисицын/РИА Новости

Отмечается, что в декабре 2023 года в ходе штурмового выхода он один пошёл проверять дом, как оказалось, в доме находились три бойца ВСУ.

Первого Куба обратил в бегство, второго ликвидировал после боя на кулаках, а третьего взял в плен.

«Зашёл. Один стоял уже, чтобы выскочить, мы с ним автоматами пострелялись, он убежал», — приводит агентство слова российского военнослужащего, который уточнил, что в здании было темно, поэтому он не увидел ещё двух украинских военных, засевших там.

Он уточнил, что когда он полез в карман за фонариком, один из противников попытался схватить его сзади за ноги, в результате началась борьба.

«Я пока перезарядку автомата делал, он уже на спину залез — повалить меня. Я не успел перезарядиться. Всё на адреналине было», — отметил Куба, добавив, что пошёл рукопашный бой, кто быстрее. В результате российский боец повалил и ликвидировал противника.

Отмечается, что в результате схватки Куба был ранен в правую руку.

«Оказывается, там ещё сбоку один сидел, но он сдался сразу», — пояснил российский военный, уточнив, что не готовился к рукопашным схваткам, а нож купил, чтобы в полевых условиях открывать консервы.

По словам Кубы, в бою ему помогли подготовка морского пехотинца на срочной службе и навыки самбо и якутской национальной борьбы хапсагай, которыми он занимался в детстве.

«Это у меня первый раз, до этого не доходило раньше. Но к этому надо быть подготовленным», — заявил он, добавил, что в ходе боя нужно быть готовым ко всему.

Как передавало ИА Регнум, 19 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в течение недели в российский плен сдался 21 военнослужащий ВСУ. Он отметил, что 14 из них сдались в плен на южнодонецком направлении.

Военный ВСУ Александр Яковлев рассказал о том, как сдался в плен на запорожском направлении. По его словам, начался обстрел со стороны ВС России, затем он и его сослуживцы легли в яму, где находились 20 минут, после чего вышли на поле и сдались в плен. Украинский военный уточнил, что поля заминированы и убежать невозможно. Яковлев также сообщил, что если ему удастся вернуться домой по обмену, то его снова отправят на передний край, поэтому военный предпочёл тюремный срок.

Украинский военнопленный с позывным Рыбак рассказал, что в ВСУ призывают алкозависимых и многодетных. По его словам, «вылавливают всех подряд».

По его словам, мобилизованные зачастую не хотят участвовать в боевых действиях. Он сам попал в плен, когда командиры уверяли, что на позициях всё чисто. Отправили подразделение из нескольких человек, которые в результате попали в плен.