Москва, 23 января, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Порядок выезда за границу детей до 14 лет изменился. Теперь для этого необходимо иметь пакет документов о подтверждении гражданства России у ребёнка.

Максим Блинов/РИА Новости

22 ноября указ президента № 889 «Вопросы гражданства Российской Федерации» определил перечень документов, подтверждающих наличие у ребёнка в возрасте до 14 лет гражданства.

В списке необходимых документов есть свидетельство о приобретении гражданства по рождению, также в перечень включили свидетельство о рождении с отметкой, подтверждающей наличие российского гражданства, документ, выданный полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), с отметкой, подтверждающей наличие гражданства России.

Кроме того, наличие гражданства у детей может подтвердить паспорт: в том числе дипломатический или служебный со сведениями, заверенными подписью должностного лица с печатью органа, ведающего делами о гражданстве.

«Для оформления необходимых документов (проставления отметок) необходимо обращаться в территориальные органы МВД России», — пояснили в погранслужбе ФСБ.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в России ввели правила сдачи на хранение заграничного паспорта для временно невыездных граждан. Они начали действовать с 11 декабря.

Согласно документу, россияне должны сдать паспорт на хранение в течение пяти дней после уведомления об ограничении выезда из страны до истечения временного запрета либо до окончания срока действия паспорта.

Сдавать загранпаспорт необходимо в органы, ранее выдавшие документ (МВД, МИД, ФСБ или по месту работы гражданина). Порядок сдачи предусматривает оформление акта приёма-передачи документа в двух экземплярах, один из них передаётся владельцу.