Москва, 11 декабря, 2023, 05:30 — ИА Регнум. С 11 декабря в России действуют правила сдачи на хранение заграничного паспорта для временно невыездных граждан. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничный паспорт гражданина России

Документ обязывает россиян сдать паспорт на хранение в течение пяти дней после уведомления об ограничении выезда из страны на срок до истечения временного запрета либо до окончания срока действия паспорта.

Сдавать загранпаспорт необходимо в органы, ранее выдавшие документ (МВД, МИД, ФСБ или по месту работы гражданина). Порядок сдачи предусматривает оформление акта приёма-передачи документа в двух экземплярах, один из них передаётся владельцу.

Не сданные в пятидневный срок паспорта будут считаться недействительными.

Выезд из России запрещён подозреваемым и обвиняемым в уголовном преступлении, должникам, банкротам, военнослужащим, мобилизованным, «срочникам», обладателям информации о гостайне, работникам ФСБ и сообщившим заведомо недостоверные данные о себе для выезда из России.

Мера призвана исключить возможность злоупотребления со стороны должностных лиц и снять коррупционные риски.

Как передавало ИА Регнум, в России с 1 января 2024 года вырастет на 20% госпошлина за выдачу загранпаспортов. Для взрослых размер сбора составит 6000 рублей, для детей в возрасте до 14 лет взрослых — 3000 рублей.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий основания для признания недействительными российских загранпаспортов. К ним относится утрата загранпаспорта, прекращение гражданства России, непригодность документа, невозвращение его по окончании служебной командировки, смерть, факт отсутствия паспорта или его неполучение, непередача паспорта на хранение в уполномоченные орган или организацию без уважительной причины, если право гражданина на выезд из России ограничено по закону, оформление паспорта на утраченном (похищенном) бланке и т.п.