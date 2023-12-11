В России с 11 декабря действуют новые правила сдачи загранпаспортов
Для граждан России заработали правила сдачи загранпаспортов при запрете на выезд
Москва, 11 декабря, 2023, 05:30 — ИА Регнум. С 11 декабря в России действуют правила сдачи на хранение заграничного паспорта для временно невыездных граждан. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.
Документ обязывает россиян сдать паспорт на хранение в течение пяти дней после уведомления об ограничении выезда из страны на срок до истечения временного запрета либо до окончания срока действия паспорта.
Сдавать загранпаспорт необходимо в органы, ранее выдавшие документ (МВД, МИД, ФСБ или по месту работы гражданина). Порядок сдачи предусматривает оформление акта приёма-передачи документа в двух экземплярах, один из них передаётся владельцу.
Не сданные в пятидневный срок паспорта будут считаться недействительными.
Выезд из России запрещён подозреваемым и обвиняемым в уголовном преступлении, должникам, банкротам, военнослужащим, мобилизованным, «срочникам», обладателям информации о гостайне, работникам ФСБ и сообщившим заведомо недостоверные данные о себе для выезда из России.
Мера призвана исключить возможность злоупотребления со стороны должностных лиц и снять коррупционные риски.
Как передавало ИА Регнум, в России с 1 января 2024 года вырастет на 20% госпошлина за выдачу загранпаспортов. Для взрослых размер сбора составит 6000 рублей, для детей в возрасте до 14 лет взрослых — 3000 рублей.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий основания для признания недействительными российских загранпаспортов. К ним относится утрата загранпаспорта, прекращение гражданства России, непригодность документа, невозвращение его по окончании служебной командировки, смерть, факт отсутствия паспорта или его неполучение, непередача паспорта на хранение в уполномоченные орган или организацию без уважительной причины, если право гражданина на выезд из России ограничено по закону, оформление паспорта на утраченном (похищенном) бланке и т.п.