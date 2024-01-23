Москва, 23 января, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Кремль пока не ознакомился с официальной информацией об отказе Польши от иска против России по делу об авиакатастрофе с Ту-154 под Смоленском, произошедшей в 2010 году, заявил 23 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он сообщил, что в Кремле знают эту новость, но отказался давать ей официальные оценки. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия всегда была против политизации Польшей смоленской катастрофы.

Новость дополняется.