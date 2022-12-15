Москва, 15 декабря, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Польша не хочет смотреть правде в глаза в деле о крушении Ту-154 и признавать авиакатастрофу несчастным случаем. Об этом 15 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Mil.ru Самолёт Ту-154

По словам пресс-секретаря, польские власти отказываются смотреть правде в глаза и признавать реалии трагического происшествия, обвиняя в этом Россию.

Напомним, ранее власти Польши приняли резолюцию, согласно которой Россия «несет прямую ответственность» за крушение борта Ту-154 под Смоленском. Авиакатастрофа произошла в 2010 году. В результате инцидента погиб президент Польши Лех Качиньский и ещё 96 человек.